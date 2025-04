ଦେଖନ୍ତୁ (Video) ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଖୋଲିଲେ ବୁର୍ଖା, ପୋଲିସ ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାଙ୍କୁ ହଟହଟା କଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛିି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଜାଫର ନଗରରେ । ଯୁବତୀଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଫରହାନା ଏବଂ ସଚିନ ଉତ୍ସର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି । ଦୁହେଁ ଇଏମଆଇ କଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଘଟଣାଦିନ ଫରହାନା ସଚିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫରହିନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଫରହିନା ଏବଂ ସଚିନ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ୧୦ ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ ।

ଫରହିନ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍କାର୍ଫ ଭିଡ଼ି କାଢ଼ିଥିଲେ । ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବାକୁ କହୁଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସଚିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ମାର୍ ଧର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଫରହିନ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ।

A mob of Hindutva extremists removes a Muslim woman’s hijab.

Disrobing a young woman and swarming around her like a pack of hyenas. Disgusting, shameful visuals from Uttar Pradesh’s Muzaffarnagar.#saveindianmuslims pic.twitter.com/hgNHcLTtGh

