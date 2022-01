UPIର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍: Pay-tm ଓ G-pay ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ, ଏମିତି କହିଲା ଏନପିସିଆଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ରବିବାର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା । କିଛି ବ୍ୟବହାର କାରୀ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗୁଗୁଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଫୋନ ପେ ପରି ୟୁପିଆଇ ବେସଡ ଆପରେ କରାଯାଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଏପରିକି ୱାଲେଟ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୟୁପିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(ଏନପିସିଆଇ) ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅଫଲାଇନ ରହିଥିଲା ।

ଏହାପରେ ୟୁପିଆଇ ସର୍ଭର ଡାଉନ ରହିଥିବାରୁ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଣରୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଡାଉନ ରହିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

Regret the inconvenience to #UPI users due to intermittent technical glitch. #UPI is operational now, and we are monitoring system closely.

— NPCI (@NPCI_NPCI) January 9, 2022