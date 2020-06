ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟର ବସନ୍ତ ରାୟଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ, ବିସିସିଆଇର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟର ବସନ୍ତ ରାୟଜୀଙ୍କ ଆଜି ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ୧୦୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାଲକେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ତେବେ ରାୟଜୀ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ୧୯୪୦ ଦଶକରେ ରାୟଜୀ ମୋଟ ୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୨୭୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ପେଣ୍ଟେଗୁଲର ହିନ୍ଦୁ ଦଳରେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।

