Video: ନାକରୁ ବାହାରୁଥିଲା ରକ୍ତ, ତଥାପି ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ କରୁଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୬ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ୨-୦ରେ ସିରିଜକୁ ଆଗୁ ଜିତି ନେଇଛି।ଗୁଆହାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ କିଛି ଏପରି ଘଟିଥିଲା ଯେ, ପ୍ରସଂସକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏହାପରେ ରୋହିତ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।

Rohit Sharma was giving instructions to the players even when blood was bleeding from his nose, later he was alright and came back to the field. The captain always leads by example. 👏🇮🇳 pic.twitter.com/PWX5ZCoUPU

— Shamanth Reddy (@Shamantth) October 3, 2022