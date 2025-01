(Video) ନୂଆବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ବେକରେ ଲମ୍ବିଥିଲା ପାଳ ଦଉଡି ଆକାରର ସୁନା, ଯିଏ ଦେଖିଲେ ହୋଇଗଲା ଜଳକା

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ- ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିରୁମାଳା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱ ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ । ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଲା ଦୁଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ । ସମସ୍ତ ଭୁଲିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ । ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବେକରେ ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ ସହ ହାତରେ ମୁଦି ଓ ଖଡୁ ଥିଲା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଠାରେ । ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ଏହା ଅସଲି ନା ନକଲି ।

ସାଧାରଣତଃ କେହି ୩୦୦ ଗ୍ରାମର ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଧନୀ ଓ ଥିଲାବାଲା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଆରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନା ।

କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି କୁମାର ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଭାରୀ ସେବାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮-୧୦ ମାଳ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟା ଦଉଡି ସଦୃଶ । ମୋଟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓଜନ ୫ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ହେବ ।

ସେହି ଚେନରେ ଗୋଟିଏ ଲକେଟ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ରବି କୁମାରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆକୃତି ଥିବା ଲକେଟ ।

ରବି କୁମାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ସହ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ନେଉଥିଲେ ସେଲଫି ।

With over 5 Kg gold ornaments around his neck, Vijay Kumar, popularly known as Gold Man visited Lord Sri Venkateswara temple at Tirumala, in Tirupati on #NewYear .#GoldMan #Gold #Tirumala #Tirupati#AndhraPradesh #NewYear2025 pic.twitter.com/2hf1nxNAcb

— Surya Reddy (@jsuryareddy) January 1, 2025