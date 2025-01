(Video): ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ହେଲେ ୨ ଖେଳାଳି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପର୍ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ।

ବଲ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଫାଟିଲା ନାକ: ପର୍ଥ ସ୍ଥିତ ଅପଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ Big Bash League ୨୦୨୪-୨୫ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଫିଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଦଳର ଡାନିୟଲ ସାମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମରନ୍ ବେନକ୍ରଫ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପରସ୍ପର ସହ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହେବା ସହ ଦୁହେଁ ଅଚେତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାକ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ।

ଅଟକିଲା ମ୍ୟାଚ୍‌: ୧୬ତମ ଓଭରରେ ଏହି ଅଘଟଣା ହେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଟକିଥିଲା ।

That’s a very nasty collision between daniel sams and cameron bancroft. Bancroft has a bleedy nose but he’s walking off the field with the physio. But Sams is being stretchered out. Hope he is fine. #AUSvIND #BBL #BBL14 pic.twitter.com/itgWExXK8f

— Sara (@tap4info) January 3, 2025