Video: କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ​​ଦେଖାଦେଲା ହିମସ୍ଖଳନର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପର୍ବତରେ ବିଶାଳ ହିମସ୍ଖଳନ ନଜର ଆସିଛି। ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାହାଡରୁ ତୁଷାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବରଫରେ ଆବୃତ ହୋଇଯାଉଛି। ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଚୋରାବାରୀ ଗ୍ଲାସିଅର୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସ୍ଥାନ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠାରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ହିମସ୍ଖଳନରେ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।

