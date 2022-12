Video: ୪ଜି-୫ଜି ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

ଗୁଜରାଟ: ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା’ଙ୍କ କିଛି ବଡ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏହାର ଉଦାହରଣ ସମୟ ସମୟେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପା ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧିନଗର ପଣ୍ଡିତ ଦିନଦୟାଲ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ‘ଜି / ଜୀ’ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମା ଏବଂ ବାପା (ମାତା ଜୀ ଏବଂ ପିତା ଜୀ) ଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ‘ଜି’ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଦେଶରେ ୪ଜି ଏବଂ ୫ଜି ନେଟୱାର୍କର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ – ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭାଷା । ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ୪ଜି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ଜି ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବାପା ଏବଂ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ‘ଜି’ ନାହିଁ । ସେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ରହିବ।

What is more dependable than 4G and 5G ? So well said by #MukeshAmbani pic.twitter.com/eGMB15Znro

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 3, 2022