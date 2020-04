ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ଭିଡିଓ: ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିୟନ୍, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ

ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ବହୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏଲିୟନ୍ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସନିୟାରକାଦେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓ..

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td

— stimulus package (@sunnyarkade) April 2, 2020