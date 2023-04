Video: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ତାଣ୍ଡବ ଦୃଶ୍ୟ, ୨୧ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ଅତି କମରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଇଲିନୋଇସର ଆର୍କାନାସାସରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆରକାନାସ୍ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଭାରୀ ଯାନ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଗୁରୁତର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରକାନାସର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମିସୋରିରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ଝଡର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଲିଟିଲ୍ ରୋକ୍ ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲିଟଲ୍ ରକ୍ ମେୟର ଫ୍ରାଙ୍କ ସ୍କଟ୍ ଜୁ। କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଅତି କମରେ ୩୦ ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘରଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ଏଥିସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପାର୍କିଂରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯାନକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିଥିଲା। ମିସିସିପିର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶହେ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥି ସହିତ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ମାରାତ୍ମକ ଝଡକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୋଲିଂ ଫର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦ୍ୱାରା ମିସିସିପି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Tornadoes devastate multiple US states (Videos)

