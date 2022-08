Video: ଫଣା ଟେକିଥିଲା ନାଗ, ଆଖିପିଛୁଳାକେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଛୁଆକୁ ଟାଣିଆଣିଲା ମା’

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ମା’ ଟିଏ କାହା ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ। ତେଣିକି ସେ କୌଣସି କ୍ଷମତାଶାଳି ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷଧର ନାଗ ସାପ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାରହରଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜଣେ ମା’ ସାହାସର ସହିତ କିପରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବିଷଧର ନାଗ ସାପ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ଶୁନ୍ କରି ଦେବା ଭଳି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ୍ ହୋଇଛି। ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

#Watch | In a shocking incident caught on a CCTV camera, a mother saved her little son from a huge cobra in Mandya, Karnataka.#ITReel #Karnataka #cobra pic.twitter.com/jwuDPBCnIU

— IndiaToday (@IndiaToday) August 13, 2022