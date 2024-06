(Video) ‘କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ NDA ସରକାର’, ଏଭଳି ସିଗନାଲ ଦେଲେ INDIA ମେଣ୍ଟର ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ପସ୍ତୁତ ଅଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଦାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତା ଏପରି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏନଡିଏର ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି ।

ବିଦୁଥାଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗାଲ କଟଚିର ମୁଖ୍ୟ ତୋଲ ଥିରୁମାବଲବନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ନେତାମାନେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ଆବାସରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ଆମ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ସରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମେଣ୍ଟରେ ଜଟିଳତାମାନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଉଚିତ ସମୟରେ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।

#WATCH | Delhi | On INDIA bloc meeting, VCK Founder-President Thol. Thirumavalavan says, "Yesterday, INDIA block leaders met at Mallikarjun Kharge's residence where we elaborately discussed the current situation. We believe the BJP cannot give a stable government for 5 years.… pic.twitter.com/mveTL3g68c

— ANI (@ANI) June 6, 2024