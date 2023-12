(Video) ଘନକୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବୋହିନେଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁକୁଡ଼ା ଡକାୟତିର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଆଗ୍ରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗାଡି ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗାଡିରେ କୁକୁଡ଼ା ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଲୁଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଯିଏ ଗାଡି ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲା ​​ସେତେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପଳାଇଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିର ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ଗାଡିରେ ରଖାଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ଆହତ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

Highway Chicken loot!!

Scenes after an accident took place on the National Highway, Agra pic.twitter.com/hJuqi9IKIJ

— Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) December 27, 2023