(Video)ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ସାପ , ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..

ମହାକାଶରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ସୌର ଫ୍ଲେର୍, କରୋନାଲ୍ ମାସ୍ ଏଜେକ୍ସନ୍ (ସିଏମଇ) ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ପ୍ଲାଜାର ଏକ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଏକ ସାପ ହଠାତ୍ ଗତି କରୁଛି ।

ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି (ESA) ର ସୋଲାର ଅର୍ବିଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ଲାଜାର ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ।

ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସୋଲାର ଅର୍ବିଟର୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହା ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ ରେ ଏହି କକ୍ଷପଥ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ୪୨ ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଭିଡିଓରେ, ଯଦିଓ ପ୍ଲାଜାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩ଘଣ୍ଟା ଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥିଲା ।

ମଲାର୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଡେଭିଡ ଲଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଙ୍କା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଜମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସାପ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।

