(Video) ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ

ଗାଜିଆବାଦ- ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚିଡୁଛନ୍ତି କି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାର ମାଲିକଙ୍କୁ । ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଘରକୁ କେହି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ କବାଟର କିଳିଣି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । କଣ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ କରିତକର୍ମା ବିଲେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ ଭିଡିଓ ଦେଇ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛୁ । ଏହି ବିଲେଇ େବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ଅଧୀନ ଇନ୍ଦିରାପୁରମର ବୈଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲେଇ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ବିଲେଇଟି ନିଜ ମାଲିକ ।ସିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ମହିଳା କବାଟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ପାଳିତ ବିଲେଇକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ବିଲେଇ ଧାଇଁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲୁଛି । ଠିକ ଜଣେ ମଣିଷ ପରି କବାଟର କୁଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି । ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ ।

ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରବାଜାର ଗେଟ ଭିତରୁ ଦିଆ ହୋଇଛି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆସି ବିଲେଇକୁ ଡାକିବା ସହ ଗେଟ ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲେଇ ଧାଇଁ ଆସି କିଳିଣି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ତାକୁ ଆଗ ଗୋଡରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିରଳ । ଗୋଟିଏ ପାଳିତ ବିଲେଇ ଖୋଲୁଛି କବାଟ ।ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିବା ଶୁଝିବାର ଶକ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ତାଲିମ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ତ ସର୍କସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ କଶରତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ହିଂସ୍ର ବାଘ, ସିଂହ ବି ମଣିଷର ବୋଲି ମାନି ମଣିଷର ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ।

What a good cat, this cat even opens the gate of the house!!

📍Ghaziabad, Uttar Pradesh pic.twitter.com/UWae7nEtES

— Naresh Yadav (@NareshYadav100) December 21, 2024