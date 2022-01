ପୁଣି ବିବାଦରେ ବିରାଟ; ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀନ ଗାନ ସମୟରେ ଚୋବାଉଥିଲେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲୀ ପୁଣିଥରେ ବିବାଦକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିସିସିଆଇଙ୍କୁ ବିରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବରେ କେପଟାଉନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳୀ ଠିଆ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଚୋବାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । କ୍ୟାମେରାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ରଅୁ ସଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁଇଟି ସଟ୍ ରେ ବିରାଟ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଚୋବାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ।

This shameless former captain of team India Virat Kohli was chewing gum When The National Anthem was being played. #ViratKohli pic.twitter.com/uUddOwkeqs

ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ହରକତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରାଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଜୋରଦାର୍ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି । ବିରାଟଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

Chewing gum during national anthem😳.

No doubt, you are the best batsman earth has ever produced.

We ideolizes you and yes, offcourse!! Your coolness too.But this much coolness?🤷🏼‍♂️

Disgusting!! What example you're setting for us king ?? @imVkohli

#INDvsSAF pic.twitter.com/UVxW81EGo7

— Suryansh Suryavanshi (@Suryansh_VL) January 23, 2022