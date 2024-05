‘ରୋୟଲ୍ ଫାଇଟ’ରେ ‘ବିରାଟ’ ରେକର୍ଡ… ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏହି କାରନାମା କଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ର ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପ୍ରଥମ ଏଲମିନେଟର ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ରୋୟଲ୍ ଫାଇଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିବା ବିରାଟ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏହି ଲିଗରେ ୮୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ୨୯ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ।

EIGHT THOUSAND runs in the IPL. 🤯

ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲିଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋଟ ୭୯୭୧ ରନ୍ ରହିଥିଲା । ୨୫୧ ମ୍ୟାଚରୁ କୋହଲି ଏହି ରନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୨୯ ରନ୍ କରି କୋହଲି ଏହି ମହାରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଏକ ଚୌକା ମାରି କୋହଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର(ଆଇପିଏଲ)ର ୮୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ୮୦୦୦ ରନ୍ କରିବାରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗧𝗛𝗢𝗨𝗦𝗔𝗡𝗗 𝗜𝗣𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦! 🤯

The first ever batter to reach this milestone 🫡🫡

Congratulations, Virat Kohli 👏👏

Follow the Match ▶️ https://t.co/b5YGTn7pOL #TATAIPL | #RRvRCB | #Eliminator | #TheFinalCall | @imVkohli pic.twitter.com/fZ1V7eow0X

— IndianPremierLeague (@IPL) May 22, 2024