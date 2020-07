ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ପୂର୍ବତନ ଆସିକ୍

ମୁମ୍ବାଇ,୧୩ ।୭: କରୋନା କବଜାରେ ଏବେ ବଲିଉଡର ବଡ କଳାକାର । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ପରେ ବୋହୂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଓ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କର ବି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି । ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡିନାହାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ବିବେକ ଓବରାୟ ।

Just in: #AishwaryaRaiBachchan and #AaradhyaBachchan tested positive in the second round of testing for #COVID19. We pray that the two are able to get through this as soon as possible. pic.twitter.com/jXYjMuBHea

— Filmfare (@filmfare) July 12, 2020