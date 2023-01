ତିନି ଉତ୍ତର-ପୁର୍ବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି ଉତ୍ତର-ପୁର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ତ୍ରିପୁରାରେ ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟରେ ୨୭ ପେବୃଆରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମେଘାଳୟ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେଉଛି।

