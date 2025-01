(Video) ଫାଟିଲା ମାଟି, ଗବଗବ ହୋଇ ବାହାରିଲା ପାଣି, ମରୁଭୂମିର ତୃଷ୍ଣା କରିଗଲା ଦୂର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି । କଥାଟା ଅବିଶ୍ୱନୀୟ । ମରୁଭୂମିରେ ଖାଲି ମିଳେ ମରିଚିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପାଣିର । କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କି, ରାଜସ୍ତାନର ଜୈସଲମେରର ମୋହନଗଡ ନହରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମାଟି ଫୁଟେଇ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ।

ଏହାକୁ ଲୋକେ ଲୁପ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଭିଡିଓ ଛଡା ଯାଉଛି । ତେବେ ସତରେ କଣ ପାଣି ବାହାରି ନ ଥିଲା ମୋହନଗଡରେ ?

ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ମାଟି ଫାଟିବା ସହ ଜଳ ଗୁବୁଗୁବୁ ହୋଇ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ ଅଂଶକୁ ପାଣିରେ ବୁଡାଇଦେଲା । ଏପରି ଆପଣା ଛାଏଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ବଢିଥିଲା ।

ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, ଏବେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଓଏନଜିସି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଓ କେନ ଏନର୍ଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ସେଠାର ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଭୁଜଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ।

ତେବେ ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ପାଣି ସହ ମାଟି ତଳୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ । ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମାଟି ଫୁଟେଇ ପାଣି ବାହାରିବାର କାରଣ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ।

କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ସହ ଯୋଡିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରବକ୍ତା ବିନୋଦ ବଂସଲ ଟ୍ୱିଟ କରି ଏହା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଅବଶେଷ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । ଏହା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାଚନାର ଜାଲୁବାଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପାଣିର ପ୍ରେସର କମ ଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୋଇଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହକ୍ଷିପ୍ର ରହିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ମାସର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ ।

850 feet deep, a fountain of water and gas suddenly burst from the ground, causing the ground to fall in, sinking the drilling machine and truck into the ground shortly turning the field into a pond. incident unfolded near the Mohangarh canal area in Jaisalmer.#RajasthanNews pic.twitter.com/30OvfklIbF

— Rider😎 (@Ysrj_7) January 2, 2025