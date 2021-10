ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୫/୧୦: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବଙ୍ଗ ଭବନରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar admitted in All India Institute of Medical Science, Delhi after testing positive for malaria.

(File photo) pic.twitter.com/3ILqDSnUYC

— ANI (@ANI) October 25, 2021