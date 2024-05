(Video)ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ, ବରୁଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନାକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ଜବାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୁଲତାନପୁର ସିଟ୍‌ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ପୁଅ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଓ ପୁତୁରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯିବା ପରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବରୁଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ନେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଭାଗ୍ୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହେଁ । ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ରହିଛି ।

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP MP and party's candidate from Sultanpur, Maneka Gandhi says, "…Opportunity depends on ability, one who has the ability will make their way. It's a misconception that parties are run by MPs, our party has crores of people who run it and MPs are just… pic.twitter.com/jCprcra3Ta

— ANI (@ANI) May 23, 2024