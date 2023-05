ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନହୋଇପାରିଲେ କ’ଣ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି BCCI ର ପ୍ଲାନିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ର ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଢେଇ ଆଗରେ ଭିଲେନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ ହେବା ନେଇ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯଦି ମ୍ୟାଚ ନହୁଏ ତେବେ ଟାଇଟଲ କାହାକୁ ମିଳିବ।

ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ ୭.୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୯.୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ଓଭର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ୫-୫୦ ଓଭର ଲେଖାଏଁ ସୁପର ଓଭର ଦିଆଯିବ। ୧୧.୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଖେଳ ହୋଇ ନ ପାରିବ ତେବେ ସୁପର ଓଭରର ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ତେବେ ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଲ ନ ପଡ଼ିପାରିବ, ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ’ ଭାବରେ ସୋମବାର(୨୯ ତାରିଖ) କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଫାଇନାଲର ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ।

UPDATE ON RAIN DELAY 👇

➡️ The final can start as late as 9.35pm IST with an interval of 30 minutes

➡️ The cut-off time for a five-over shootout is 12.06am

➡️ If rain does not allow any play tonight, the final will be held on May 29#IPLfinal #IPL2023 #CSKvGT pic.twitter.com/JcNQ6SxyZ9

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 28, 2023