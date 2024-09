Video : ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଚିଡିଗଲେ ଗୁରୁଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଟିଦେଇଗଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ, କାରଣ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି କି ଭାରତରେ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ବହୁ ଧୁମଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି । ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଜାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଜୀ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ କେକ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ପିଲା ଖୁସିରେ ଫୋମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କେକ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଫୋମ୍ ପଡିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଗିଗଲେ । ଏହା ପରେ ଗୁରୁ ଜୀ ପିଲାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ କରି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

