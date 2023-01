(Video)କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏଠି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଚଢାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ କଙ୍କଡା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି

ସୁରଟ:ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। କୁହାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇଲେ ସୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ । ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀର, ଫୁଲ, ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗୁଜରାଟରେ ଏପରି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ୍ତ କଙ୍କଡା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏଭଳି କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ?

ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାର ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ କଙ୍କଡା ରଖିଛନ୍ତି।ଏହି କ୍ଲିପ୍‌ରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଙ୍କଡା ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

"There is a belief that if you offer crabs here then your ear-related problems will be cured, said Falguni, a devotee

"Crabs are offered here once a year. We believe that by offering crabs here our children will not have any ear pain," said Pushpa, another devotee (18.01) pic.twitter.com/4NuC8Uz6IR

