ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ? ସରକାର ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି। ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘ଭିତ୍ତିହୀନ’ ବୋଲି କହିଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ଆୟ ବଢୁଥିବା ଅସମାନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ବଢିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ୨୦୧୯ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଥାନ କରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଆୟକର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

It is clarified that there is no such proposal before the Government on capital gains tax.@nsitharamanoffc@officeofPCM@FinMinIndia@PIB_India https://t.co/jVP6Vs4bVT

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 18, 2023