ପୂରା ହେଲାନି ଆଶା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, କାଳ ସାଜିଲା ସାଙ୍ଗର ସର୍ତ୍ତ…

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଥଟା ମଜାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । କିଛି ଯୁବକ ଏକାଠି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଶବରିସଙ୍କୁ ଡେୟାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସାଙ୍ଗର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯଦି ଶବରିସ ବାଣ ଥିବା ବକ୍ସ ଉପରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଅଟୋ କିଣି ଦେବେ । ଶବରିସ ବାଣ ଡବା ଉପରେ ବସିବା କ୍ଷଣି ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଣ ଡବାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଶବରିସ ଗୁରତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶବରିସଙ୍କୁ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇଦିନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଶବରିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ୬ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ଖୁସିରେ ଶବରିସ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଦ ପିଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶବରିସଙ୍କୁ ଡେୟାର କରିବାକୁ କହିଲେ । ଯଦି ଶବରିସ ବାଣ ଡବାରେ ବସିବେ ତା’ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ କିଣିଦେବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଶବରିସ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶବରିସ ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ଥିଲେ । ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ଅଟୋ ମିଳିବା ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଥାଇ ସାଙ୍ଗ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ରହିଥିବା ସାଉଥ୍ ଲୋକେଶ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

32-yr-old Shabarish d!ed after a box of Crackers burst under his butt in Konanakunte, South Bengaluru. His friends had promised to buy him an autorickshaw if he won the challenge of sitting on a box of bursting crackers

