୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଳିତ କୁକୁର: ମିଳିବା ପରେ ମହିଳା କଲେ ଏମିତି…

ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଳିଥାନ୍ତି । ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି । ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଳିତ ପଶୁଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଳିତ କୁକୁର ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତା’ର ପୁଣି ଦେଖାହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୁକୁରଟିକୁ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତା ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେମିତି ଗେଟ ଖୋଲୁଛି ମହିଳା ଜଣକ କୁକୁରଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ର ନାଁ ନେଇ ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି । କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ମାଲିକକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଛି । ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ରହୁଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

Dog and owners are reunited after 5 years apart. This dog was stolen and family thought they'd never see dog again. pic.twitter.com/MBYZz52uCN

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) April 11, 2022