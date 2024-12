ମଦୁଆଙ୍କୁ ଡରେଇବ ଏହି (Video) ଏକାଥରକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ନିଶା… ଗାଲରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୨୬ ଚାପୁଡ଼ା, Sorry କହି କହି ଥକିଲେ ଯୁବକ…

ପୁଣେ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ । ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପୂରା କଥାଟି ହେଲା, ଯୁବକଜଣକ ମଦ ପିଇ ବସରେ ଯାଉଥିଲେ । ଖାଲି ଯାଉ ନ ଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ । ବସରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବା ପରେ ମହିଳାଜଣକ ମଦୁଆ ଯୁବକଙ୍କ କାଲର ଧରି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସରି କହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ଥିଲେ । ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଖାଲି ଚାପୁଡ଼ା ନ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡା । ଯୁବକ ଜଣକ ସରି କହି କହି ଥକିଲେ ହେଲେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ବସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Watch: Woman Slaps Drunk Man Multiple Times for Allegedly Harassing Her Inside Bus In Pune; Video Goes Viral #Viral #ViralVideo #PuneWoman #DrunkMan #Pune pic.twitter.com/vJSKEfodUb

— TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2024