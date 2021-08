ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଫାଟିଲା ସିଲିଣ୍ଡର୍; ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, ୩ ଆହତ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ବଏଲର୍ ରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ର ଏମଏମ୍ ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟିଥିବା ମିଳିଛି ସୁଚନା ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଡିସିପି(ପଶ୍ଚିମ) ସଞ୍ଜୀବ ପାଟିଲ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମଜୁରିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

#UPDATE | Two male workers from Bihar died in the boiler blast at MM Food factory at Magadi Road in Bengaluru, Karnataka. Three others including two women are critically injured and have been shifted to a hospital: Bengaluru DCP (West) Sanjeev Patil

— ANI (@ANI) August 23, 2021