ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ…….

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ନିଜର ଅଧିନାୟକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ତେବେ ଏହି ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।

I have performed well when I have taken up responsibility: #TeamIndia Captain @hardikpandya7

