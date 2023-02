ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ Zomato

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଜୋମାଟୋ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ‘ସେଲଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜୋମାଟୋ ବିଶ୍ରାମ ପଏଣ୍ଟ ନାମକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବ ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍‌, ୱାଶରୁମ୍‌, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌, ୨୪/୭ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଜୋମାଟୋ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛିି, ‘ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ, ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।’

Announcing 'The Shelter Project' – we've started building public infrastructure (Rest Points) to support the well being of delivery partners of various companies.

