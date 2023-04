ଭୁଲି ହେବନି ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖ: ୧୨ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ସାରା ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଦିୱାଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୧୧ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖ, ଆଜିକୁ ଠିକ ୧୨ ବର୍ଷ ତଳେ… ଭାରତ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା । ଆଉ ସେହି ରାତି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଦିୱାଲିର ରାତି । ଗାଁ-ଗାଁ, ଗଳି-ଗଳିରେ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଗାଇ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ପତିଟି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ । ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ । ନଥିଲା ବୟସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନାଥିଲା କିଛି ଭେଦଭାବ, ବାସ୍ ନିଜ ଇମୋସନ ଆଉ ଦେଶର ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲା ପୁରା ଭାରତ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଉପରେ କବଜା କରିଥିଲା ।

ଆଜି ବି ସାରା ଦେଶ ଭୁଲିନି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସେହି ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି, ମନେ ଅଛି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ଆଉ ଅଭୁଲା ଛାପ ଛାଡିଛି ଧୋନୀଙ୍କର ସେହି ଶେଷ ଛକା । ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସହ ଭାରତ ସେଦିନ ହାତେଇ ନେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାର ଟାଇଟଲ । ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଖରେ ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲା ସେଦିନ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ଯୁବରାଜ, ହରଭଜନ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁ । ୧୯୮୩ ମସିହା ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପକୁ ନିଜର କରି ପାରିଥିଲା ।

𝘼𝙨 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙖𝙨 𝙖 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙬𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙘𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙩! 🏆

🗓️ #OnThisDay in 2011, #TeamIndia won the ODI World Cup for the second time. 👏👏 pic.twitter.com/IJNaLjkYLt

— BCCI (@BCCI) April 2, 2023