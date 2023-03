ED, CBIର ‘ଅପବ୍ୟବହାର’ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୧୪ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୫ ରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ED, CBIର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ୧୪ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମାନେ ଏହି ପିଟିସନ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗିରଫ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୧୪ ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

