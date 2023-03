Twitter Blue Tick:କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏପ୍ରିଲ୍ ପହିଲାରୁ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହଟିଯିବ ବ୍ଲୁ ଟିକ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୱିଟରର ବ୍ଲୁ ଟିକ ଅଛି ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରେ ଟ୍ୱିଟର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ।ଏହା କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ରୁ ଟ୍ୱିଟର ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲେଗେସୀ ଭେରିଫାଏଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଲେଗେସୀ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଚେକ୍ ମାର୍କ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରିବସନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭେରିଫାଏଡ ଗ୍ରୁପ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। କେବଳ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବେ ସେମାନେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ପାଇବେ। ଟ୍ୱିଟର ସବସ୍କ୍ରିବସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏହି ଘୋଷଣା ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନୀତି ରୂପେ ଲାଗୁ ହେବ । ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ,ସେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମସ୍କ ନଭେମ୍ବରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲେଗେସୀ ବ୍ଲୁ ହଟାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଟ୍ୱିଟରର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ପରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅପସାରିତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦେୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023