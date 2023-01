ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ହାଇଆର୍ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ, ୬ ଆହତ

ଜାମ୍ମୁ: ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ପୋରଣ ଜାମ୍ମୁ ନରୱାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଚାଲିଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୬ଜଣ ଲୋକେ ଆହାତ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ନରୱାଲ ଟ୍ରାଂସପୋର୍ଟ ନଗରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ରେ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜାମ୍ମୁ ଜୋନର ଏଡିଜିପି ମୁକେଶ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପହଁଚିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହାଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟିଛି ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ସେହି ନିକଟରେ କବାଡି ଦୋକାନ ରହିଛି । ଏହି କବାଡି ଦୋକାନରେ ଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ପୁଣି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପୂରୁଣା ଗାଡିରେ ଆଇଇଡି ଲଗାଇ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଏହି ୬ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ସେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆସୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହାଇଆର୍ଲଟରେ ରହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | J&K: Six people injured in two blasts that occurred in Narwal area of Jammu. Visuals from the spot. Police personnel are present at the spot. pic.twitter.com/eTZ1exaICG

— ANI (@ANI) January 21, 2023