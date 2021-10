୨ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୋବେଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୧ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ୨ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ୨ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ମିଳିବ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର । ସେହି ୨ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାରିଆ ରେସା ଓ ଦିମିତ୍ରି ମୁରାତୋଭ । ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉଭୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ତେବେ ନୋଭାଜା ଗେଜାଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିମିତ୍ର ମୁରାତୋଭ ।

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021