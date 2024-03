ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ, ୮ ଗିରଫ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବର ସଙ୍ଗରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିବିସି ପଞ୍ଜାବୀ ର ସହଯୋଗୀ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରବିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏଡିଜି ଗୁରିନ୍ଦର ସିଂ ଧିଲୋନ୍ଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପୁଲିସ ୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

#WATCH | Chandigarh: On Sangrur illicit liquor case, Punjab ADGLO Gurinder Singh Dhillon says, "Around 23 people have consumed and are admitted to various hospitals. Three FIRs have been lodged in the case… The complainants in these FIRs are those who have lost a family member.… pic.twitter.com/B8l7iVDwNE

— ANI (@ANI) March 23, 2024