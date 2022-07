ରାଜଧାନୀରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡିଲା ସଂକ୍ରମଣ, ୨ଶହ ଟପିଲା ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା…

ଭୁବନେଶ୍ବର (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍): ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପର ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଳଟିଛି। ଗତ ୧୬ ଦିନରେ ଦୈନିକ କରେନା ସଂକ୍ରମଣ ୨୦୦ ପାର୍ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ୨୦୩ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ୨୧ ଜଣ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୯ ଜଣ ଲେଖାଁଏ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି।

Update on newly detected #COVID19 cases in the last 24hrs under the BMC area on

11th July (till 9.00 am) pic.twitter.com/wdZPeXxXxk

— BMC (@bmcbbsr) July 11, 2022