ଖୁସି ଖବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ୩ ହଜାର ୬୪୪ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୩ ହଜାର ୬୪୪ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୧୩୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୦୨ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କଟକରୁ ୪୧୯, ଯାଜପୁରରୁ ୩୨୨, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୨୯୪, ପୁରୀରୁ ୧୯୩, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୭୯, ଅନୁଗୁଳରୁ ୧୬୫ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3644 Covid patients have recovered and are being discharged on 25.06.2021

502 from Khordha

419 from Cuttack

322 from Jajapur

294 from Baleswar

193 from Puri

179 from Bhadrak

165 from Anugul

145 from Kendrapara

118 from Jagatsinghpur

112 from Nayagarh

111 from Rayagada

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) June 25, 2021