ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ପୁଣି ୪୨ ପଜିଟିଭ, ୫୬ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୦ ।୧୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଗାତର ହେବ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଶହେ ତଳେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର ୪୨ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍‌ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନ୍‌ରୁ ୯ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୩ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୫୬ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟୁଇଟ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମ୍‌ସି)।

ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍‌ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ହଜାର ୩୭୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ୨୯,୫୩୫ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୬୧୫ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

Update on newly detected #COVID19 cases in the last

24 hrs under the BMC area on 20th Nov (till 9am) pic.twitter.com/PHiIpCDT3F

— BMC (@bmcbbsr) November 20, 2020