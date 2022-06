ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର: ୪୨୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ SSC, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର । କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା ଏସଏସସି ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୫,୨୪୭ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଜାରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବ । ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଯିବ । ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ବା ପିଆଇବି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ପିଆଇବିର ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପୂର୍ବରୁ ୪୨,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ । ଏସଏସସି ନିଜର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୬୭,୭୬୮ ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନବୋଳ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

More employment opportunities in Government of India as #SSC to soon complete process for issuance of appointment letters for 15,247 posts; letters to be issued by different departments in the next couple of months.

— PIB India (@PIB_India) June 19, 2022