Video: ହିମସ୍ଖଳନରେ ୭ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଫସି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିକ୍କିମର ନାଥୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜି ଏକ ହିମସ୍ଖଳନରେ ୭ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଖାପାଖି ୮୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଫଶି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ଗଙ୍ଗୋଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ନାଥୁଲା ଚୀନର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ।

ସୂଚନା ଅନ୍ୟୁାୟୀ, ଗଙ୍ଗୋଟକକୁ ନାଥୁଲା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ରୋଡରେ ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ୨୦ ମିନିଟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ୬ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବରଫରେ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଚେକପୋଷ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସୋନମ ଟେନଜିଙ୍ଗ ଭୁଟିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “କେବଳ ୧୩ ମାଇଲ ପାଇଁ ପାସ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ୧୫ ମାଇଲ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ୧୫ ମାଇଲରେ ଘଟିଛି।”

VIDEO | Six tourists dead, several others feared trapped as massive avalanche hits #Nathula in Sikkim. pic.twitter.com/d7lT5AYyp1

