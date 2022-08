ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସାଙ୍ଗ ଭାବି ଖେଳୁଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି: ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ ଦିୱାନା

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୁମ୍ଭୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଏକ ବିକଟାଳ ରୂପ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମନାକୁ ଆସେ । ଯାହା କଳ୍ପନା କଲେ ବି ଭୟରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ପୋଷା ମନେଇ ଘରେ ପାଳିବା ପାଇଁ । ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ଲୋକଟା ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତିପାଇଁ ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପୋଷା ଭାବେ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଜ କଥାରେ ଉଠବସ କରାଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେ ବି କୁମ୍ଭୀରର ଏରିଆ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ।

ସୋସିଆଲ ମିହିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ବିଶାଳକାୟ ପାଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି । ହୁଏତ କମଜୋର ହୃଦୟ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ ସାହସୀ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଖୁବ ନିକଟରୁ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିବାର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

What type of pet is that bro?pic.twitter.com/SjlJRYJsDA

— Figen (@TheFigen) August 2, 2022