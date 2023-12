ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନର SUIT ପେଲୋଡ୍ କଏଦ କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି View

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ୍ ଆଦିତ୍ୟ L1 ରେ ସ୍ଥାପିତ ପେଲୋଡ୍ ସୁଟ୍ (SUIT) ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର କଏଦ କରିଛି । ISRO ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ISRO ଏହାର X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଟ୍ ପେଲୋଡ୍ ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ wavelengths ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କ ଫଟୋ କଏଦ କରିଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ୨୦୦ ରୁ ୪୦୦ nm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ wavelengthsରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଡିସ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ କ୍ରୋମୋସଫିରର ଜଟିଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

