ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୟାନ୍ ଥାରପ୍ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତରାତିରେ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେସବୁ କୁ କିଛି ଆପ୍ ରେ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୧ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିଲା । ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟେନ୍ ରେ ଥିବା ଭାଇ କେନରିନ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

Maharashtra: Mumbai Police Crime Branch has arrested one Ryan Tharp from the Nerul area, in connection with a case relating to the production of Pornography.

Actress Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra was arrested yesterday in this case

