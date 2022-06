(Video) ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ: ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗେଟରେ ଛିନ୍ ଛତର ହୋଇ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୨୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏୟାର କ୍ୟାରିଅର୍ ରେଡ୍ ଏୟାରର ଏକ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟିରେ ଅଚାନକ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକର ସାଣ୍ଟୋ ଡୋମିଙ୍ଗୋରୁ ଆମେରିକାର ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ରେଡ୍ ଏୟାର ବିମାନରେ ଅବତରଣ ଗିଅର ଡ୍ରପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ବିମାନରେ ୧୨୬ ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କରି ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଆମି-ଡେଡ୍ ଫାୟାର ରେସକ୍ୟୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡିଛି କି, ବିମାନଟି ରନୱେ ପାଖରେ ଥିବା ଘାସ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅତିକମରେ ୩ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।

🚨#UPDATE: New video shows moment’s after when the Red Air plane's caught fire when the landing gear collapsed on the runway catching the aircraft on fire three people are injured and There were about 126 people on board the airline pic.twitter.com/8ker38qn3p

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 21, 2022