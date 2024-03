RBI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

All Agency Banks to remain open for public on March 31, 2024 (Sunday)https://t.co/7eI5CZtlh0

— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 20, 2024