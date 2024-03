ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ତାତିଲାଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଦିନହାଟାରେ ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ

କୋଲକାତା: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିହାର ଜିଲ୍ଲାର ଦିନହାଟାଠାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନ ଗୁହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିସିଥ ପ୍ରାମାଣିକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହିଂସା କାଣ୍ଡ ପରେ ଟିଏମସି ବୁଧବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଟିଏମସି ର ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି।

VIDEO | Shops remain closed as #TMC calls for bandh in #Dinhata sub-division, West Bengal, after clashes broke out between Trinamool Congress and #BJP supporters on Tuesday evening.

