ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାହୁଲ-ସୋନିଆଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ: ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଜାରି ରହିଛି । ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମ୍ବିକା ସୋନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଅମ୍ବିକା ଖୋଦ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କଂଗ୍ରେସର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଡରି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ପଞ୍ଜାବର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଅକଳରେ ପଡି ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଦଳ ନିଜ ସମସ୍ୟାରେ ପେଶି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ।

Capt Amarinder Singh is a popular leader. They’ve removed him because they were apprehensive that he was growing more popular than Sonia Gandhi & Rahul Gandhi. People who’re stuck in such deep mess are questioning us. It’s not worth reacting to them: Union Minister Pralhad Joshi pic.twitter.com/70fV6s2mBL

